Европейцев задумали ограничить в деньгах

Еврокомиссия (ЕК) предложила установить лимит на оплату наличными в размере 10 тысяч евро. Соответствующее предложение опубликовано на сайте организации.

Таким образом ЕК задумала бороться с отмыванием денег. Во многих странах Евросоюза (ЕС) уже действуют некоторые ограничения на использование наличных. Так, в Германии для оплаты товаров и услуг свыше 10 тысяч евро необходимо подтвердить личность, а в Австрии можно потратить на покупку золота не более 9999 евро.

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Этот пункт является частью общего плана по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Пакет мер включает также предложение о создании в ЕС нового органа, отвечающего за борьбу с отмыванием денег. «Каждый новый скандал с отмыванием денег показывает, что устранены не все пробелы в нашей финансовой системе. Мы предпринимаем смелые шаги, чтобы помешать преступникам набивать свои карманы нечестным путем», — заявил еврокомиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

Чтобы инициатива вступила в силу, ее должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС.

Также в ЕК предложили запретить использовать анонимные кошельки для криптовалют. Таким образом предполагается обеспечить полную отслеживаемость переводов криптоактивов, в том числе, биткоинов. Инициатива, уверены в ЕК, поможет предупредить их использование в целях отмывания денег или финансирования терроризма.