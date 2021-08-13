Майнить биткоины стало сложнее

Корректировка алгоритма добычи биткоина привела к усложнению процесса майнинга главной криптовалюты мира. Об этом сообщает CNBC.

Обновление алгоритма происходит каждые 2016 блоков, что равносильно примерно двум неделям вычислений. Процесс независим от рынка, а усложнение или упрощение майнинга (хешрейт) зависит от вычислительных мощностей, которые задействованы в системе. В пятницу, 13 августа, система автоматически обновила сложность вычислений на 7,3 процента. Эксперты рынка отмечают, что резкий рост сложности вычислений был ожидаем, так как в сеть возвращаются мощности, которые ушли в офлайн после запрета на майнинг в Китае в мае 2021 года.

Аналитик консалтинговой компании Quantum Economics Джейсон Дин заявил, что уровни хешрейта по-прежнему на 42,1 процента ниже пика, который пришелся на май 2021 года, когда Китай, на долю которого приходилось 54 процента от общего хешрейта биткоина, отключился от сети. Меньшее количество людей в сети и меньшая вычислительная мощность означали, что на проверку транзакций и майнинг новых биткоинов уходило больше времени. Тем не менее, по словам инженера по добыче биткоинов Брэндона Арванаги, в сети не было никакого простоя. Алгоритм самокорректировал это отклонение от нормы, и в июле сеть увидела абсолютно беспрецедентное снижение уровня сложности на 28 процентов.

Майк Колайер, генеральный директор занимающейся цифровой валютой компании Foundry, заявил, что в июле наблюдалось «дно» падения хешрейта, после которого начался стремительный рост — майнеры стали наращивать мощности и подключают новые машины.

Участники рынка предсказывают, что большая часть оборудования старого поколения никогда не вернется в режим онлайн. По словам генерального директора и основателя поставщика услуг по добыче биткоинов Compass Уита Гиббса, новые машины имеют значительно более высокий хешрейт, чем их предшественники. Рост эффективности добычи биткоинов приведет к росту конкуренции среди майнеров, что вернет хешрейт на пиковые значение уже в ближайшие 12 месяцев.