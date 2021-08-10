Крупнейшая в мире сеть кинотеатров станет продавать билеты за биткоины

Оператор крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment станет продавать билеты в кино за биткоины, пишет Deadline.

Ввести новый вариант оплаты планируют до конца этого года, приобрести билеты за криптовалюту можно будет в США при покупке онлайн. AMC хочет оснастить все свои кинотеатры необходимыми технологиями для приема цифровых активов. Выручка сети за три месяца взлетела на 19 процентов (до 444,7 миллиона долларов), что оказалось выше прогнозов.

Компания владеет одной тысячью кинотеатров в США и Европе. Руководство AMC надеется, что оплата биткоинами поможет увеличить продажи в сложный для индустрии развлечений период пандемии.

Ранее сообщалось, что Майами (штат Флорида, США) выпустит собственную городскую криптовалюту MiamiCoin. Можно будет инвестировать в город и получать вознаграждение в биткоинах, покупая токен. Такое решение позволит пополнить бюджет Майами. Собранные деньги пойдут на финансирование инфраструктурных проектов и мероприятий в городе.