В США придумали новый способ заработать миллионы долларов на криптовалюте

В Майами задумали выпустить собственную городскую криптовалюту MiamiCoin. Можно будет инвестировать в город и получать вознаграждение в биткоинах, покупая токен, пишет Decrypt.

Такое решение позволит пополнить бюджет Майами. Собранные деньги пойдут на финансирование инфраструктурных проектов и мероприятий в городе. Мэр Майами Фрэнсис Суарес сказал, что хочет сделать город центром развития технологий и криптостартапов, а также пригласил в США китайских майнеров.

Он отметил, что Майами благодаря новому способу сможет заработать миллионы долларов. Любому человеку будет доступен майнинг MiamiCoin. Если проект окажется популярным среди большего количества людей, инвесторы станут пассивно зарабатывать биткоины, просто владея MiamiCoin.

Проект является экспериментальным, неизвестно, действительно ли он будет приносить доход городу. MiamiCoin станет доступен на «определенных биржах» с 4 августа.

Ранее сообщалось, что в июле майнеры заработали на биткоинах почти миллиард долларов, по итогам месяца их прибыль составила 971,8 миллиона долларов. Это больше, чем в июне — тогда выручка равнялась 839 миллионам.