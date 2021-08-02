Эксперт предрек исчезновение анонимных криптовалют

Руководитель рынка FinNet Национальной технологической инициативы (НТИ) и основатель финтехкомпании Ckassa Сергей Шевков предрек исчезновение анонимных криптовалют. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, к 2025 году государства могут обязать держателей криптовалют проходить обязательную идентификацию. Он добавил, что запрос от общества на сохранность своих денежных средств и ресурсов рождает тренд на прозрачность. Эксперт считает, что останется «зона privacy» — депозиты и накопления, однако как средство обращения, цифровые валюты будут деанонимизированы.

«В случае с валютами государство не будет заниматься идентификацией самостоятельно, но заставит тех, кто предоставляет эту "услугу". В этом году в России государство взяло под контроль электронные кошельки, по тому же принципу, на мой взгляд, будет выстроена и работа с криптовалютами», — сказал Шевков.

Ранее сообщалось, что представители Международного валютного фонда (МВФ) увидели опасность в признании биткоина национальной валютой. В письме директора отдела маркетинга МВФ Тобиаса Адриана и директора юридического отдела Роды Уикс-Браун отмечается, что криптовалюты могут стать популярным способом платежей в странах с высокой инфляцией и недоступным банковским обслуживанием. Эксперты предупреждают, что государства, в которых у цифровых валют есть статус законного платежного средства, рискуют получить внутренние нестабильные цены.