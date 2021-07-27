В признании биткоина национальной валютой увидели опасность

Представители Международного валютного фонда (МВФ) увидели опасность в признании биткоина национальной валютой. Об этом говорится в письме директора отдела маркетинга МВФ Тобиаса Адриана и директора юридического отдела Роды Уикс-Браун.

В нем отмечается, что криптовалюты могут стать популярным способом платежей в странах с высокой инфляцией и недоступным банковским обслуживанием. Эксперты предупреждают, что государства, в которых у цифровых валют есть статус законного платежного средства, рискуют получить внутренние нестабильные цены.

Кроме того, признание биткоина национальной валютой делает невозможным борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, считают они. В МВФ также напомнили, что майнинг несет урон экологии.

Сальвадор первым в мире признал биткоин официальным платежным средством. Проблемой для республики стала позиция Всемирного банка, который отказался содействовать в распространении биткоина. Международный валютный фонд (МВФ) отметил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.