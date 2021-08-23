Хакеры вернули похищенное после крупнейшей кражи криптовалюты

Блокчейн-платформа Poly Network сообщила, что хакеры полностью вернули средства, похищенные в ходе крупнейшей кражи криптовалюты. Злоумышленники возвратили 577 миллионов долларов из украденных 610 миллионов. Poly Network заявила в Twitter, что вернула пользователям полный контроль над этими активами.

Также начались переговоры о возврате оставшихся 33 миллионов, замороженных компанией Tether Limited сразу после взлома. Poly Network призвала обладателей криптовалюты Tether набраться терпения и дождаться разблокировки средств.

Платформа поблагодарила хакеров за возврат украденного. После кражи они сообщили, что развлекались и хотели лишь проверить уязвимость платформы. Эксперты предполагают, что изначально злоумышленники планировали присвоить криптовалюту, но поменяли решение из-за сложностей вывода средств.

Poly Network работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны. В середине августа платформа сообщила, что хакеры украли 610 миллионов долларов, воспользовавшись уязвимостью в системе. Платформа через Twitter обратилась к взломщикам с просьбой вернуть украденное, напомнив об опасности преследования правоохранительными органами разных стран. В тот же день хакеры начали возвращать похищенное. Poly Network пообещала выплатить им 500 тысяч долларов.

По данным компании CipherTrace, с начала года из пространства DeFi — децентрализованных финансовых сервисов — украли 361 миллион долларов, что почти в три раза больше, чем за весь 2020 год. На хакерские атаки в DeFi приходится 54 процента от общего числа мошеннических действий с криптовалютой. Глава одной из крупнейших криптобирж Binance Чангпенг Чжао заявил, что знал о подготовке взлома Poly Network, но не пояснил, почему не попытался ее предотвратить.

