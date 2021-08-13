Хакера наградят за крупнейшую кражу криптовалюты

Криптовалютная платформа Poly Network, которая потеряла несколько сотен миллионов долларов в результате взлома, решила вознаградить хакера. Об этом пишет Reuters.

Poly Network поблагодарила хакера за взлом системы и кражу в размере 610 миллионов долларов. Она предложила ему награду в размере 500 тысяч долларов. В заявлении не указывалось, в какой форме будут выплачены деньги. Принял ли хакер награду, также не уточнялось.

Платформа назвала взломщика «белой шляпой» — так в криптовалютной среде обращаются к «этичным» хакерам, которые совершают преступление ради того, чтобы выявить киберуязвимости, а не украсть деньги. Согласно заявлению, он вернул активы на сумму 340 миллионов долларов, а большую часть оставшихся денег перевел в цифровой кошелек, который контролируется им и Poly Network. Остальное заморожено блокчейн-платформой. Сеть также выразила надежду на то, что «белая шляпа» продолжит вносить свой вклад в дальнейшее развитие блокчейнов.

Хакер заявил, что совершил атаку ради развлечения и не планировал красть средства. Однако некоторые аналитики блокчейнов предполагают, что ему, возможно, было слишком сложно отмыть похищенную криптовалюту в таких масштабах, поэтому он решил вернуть украденное.

Poly Network — это платформа децентрализованного финансирования (DeFi), которая упрощает одноранговые транзакции, чтобы пользователи могли передавать или обменивать токены между различными блокчейнами. Сеть объявила о взломе во вторник, 10 августа, однако на следующий день сообщила, что хакеры начали возвращать захваченные цифровые монеты.