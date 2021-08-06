Российские мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без клиента

Российские мошенники придумали новую схему обмана с переводом микрозаймов без ведома и заявления заемщика, сообщает «Российская газета».

По ее данным, одной из жертв злоумышленников стал инженер из Твери. Кто-то отправил на его счет 45 тысяч рублей, однако ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты.

Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заем. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО.

При этом сутки нахождения суммы на счетах россиянина стоили три процента. Затем ему позвонили коллекторы из Ростовской области, которые заявили, что выкупили его долг, то есть те набежавшие проценты. Схожая ситуация произошла недавно в Екатеринбурге.

Если произошел такой случай, необходимо зафиксировать этот факт в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже, посоветовала юрист Анна Юфа. Она также заявила, что нужно запросить у банка информацию, кто именно перечислил деньги. «Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой — указывайте, что никаких договоров не заключали», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в России выросло число мошеннических писем, где обещают легкий заработок. Во втором квартале 2021 года пользователи в России получили около двух миллионов мошеннических писем с обещаниями легкого заработка. Это почти в три раза больше, чем с января по март этого года или за четвертый квартал 2020 года.