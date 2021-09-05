Россиянам назвали причины отказа в микрозайме

Глава проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с агентством «Прайм» назвала причины, по которым россиянам могут отказать в выдаче микрозайма.

По словам эксперта, основная причина отказа в микрозайме — неуверенность кредитора в возврате своих денег. «Плохая кредитная история, отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы — это все факторы, которые могут оказать влияние на принятие решения», — отметила она.

В случае, если микрозайм не одобряют в одной организации, рекомендуется поискать другую, поскольку сегодня достаточно МФО с разными критериями оценки заемщиков. Также стоит обратить внимание на собственную кредитную историю. В случае проблем, нужно ее улучшить, показав себя дисциплинированным заемщиком.

Однако эксперт напомнила, что главное — не выйти на мошенников, которые обещают быстро исправить кредитную историю, либо гарантированно выдать крупный кредит. В таком случае есть риск получить еще большие долги.

В августе сообщалось, что россияне стали брать микрозаймы на 70 процентов чаще в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности в июле граждане взяли 2,3 миллиона займов суммой до 30 тысяч рублей в микрофинансовых организациях. Рост количества получения таких выплат вырос на 0,7 процента с июня 2021 года.