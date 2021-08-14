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Россияне стали чаще брать микрозаймы

Количество микрозаймов россиян выросло на 70 процентов по сравнению с прошлым годом
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россияне стали брать микрозаймы на 70 процентов чаще в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По информации издания, в общей сложности в июле граждане взяли 2,3 миллиона займов суммой до 30 тысяч рублей в микрофинансовых организациях. Рост количества получения таких выплат вырос на 0,7 процента с июня 2021 года. Известно, что чаще всего микрозаймы брали в Москве, Подмосковье и Свердловской области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что специалисты связывают рост числа выданных микрозаймов с увеличением доли онлайн-заявок в данном сегменте. Отмечается, что в 2021 году она составляет около 75 процентов от общего числа заявок.

Кроме того, по словам Волкова, консервативный подход банков к отбору клиентов привел к переходу части из них к услугам микрофинансовых организаций. «Уже почти год число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», — заключил он.

В июне россияне назвали причины обращения за микрозаймом. Оказалось, что почти четверть граждан (24,7 процента) прибегает к услугам микрофинансовых организаций из-за отказа банков в выдаче им кредита. Остальные 75 процентов граждан выбирают микрозайм по собственному желанию.

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