Россиянам стали менее охотно давать микрозаймы

На фоне усиления коронавирусных ограничений в России доля одобряемых заявок на получение микрозаймов (как и их сумма) снизилась, пишет «Коммерсантъ».

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Например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге (как и во многих других регионах) стали менее охотно давать микрозаймы: доля одобренных заявок от общего количества упала с 36,3 до 34,2 процента. «Начался новый период неопределенности, поэтому отдельные игроки начали снижать уровень одобрений в тестовом режиме на случай введения более жестких мер», — отметил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Больше всего ужесточение скоринга (оценка кредитоспособности) затронет заемщиков из самых уязвимых к новым ограничениям отраслей, то есть персонал. На выдачу займов может повлиять и массовое отстранение от работы непривитых сотрудников, отмечают эксперты. Однако значительное сокращение процента одобрений возможно только при сценарии полного локдауна, уверены они.

На фоне новых коронавирусных ограничений микрофинансовые организации фиксируют всплеск досрочных погашений займов. Клиенты, боясь локдауна и финансовых сложностей, хотят снизить долговую нагрузку. Например, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля досрочно погашенных займов за неделю увеличилась в среднем на 3,2 процентного пункта (до 15,2 процента).