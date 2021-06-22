С Северного Кавказа рекомендовали не взыскивать долги

Минэнерго России разработало план реструктуризации долгов принадлежащим «Россетям» энергосбытовых компаний Северного Кавказа, Калмыкии и Тувы перед производителями электроэнергии. Рекомендации предусматривают отказ от взыскания задолженностей через суд до ноября текущего года, сообщает «Коммерсантъ».

В свою очередь «Россети», согласно документу, обязаны каждый месяц платить по текущим счетам за поставки на уровне не меньше, чем оплата конечных потребителей. В компании назвали «заморозку» долгов приемлемым решением.

Основной проблемой по-прежнему остается низкая платежная дисциплина в регионах, что приводит к нехватке средств на текущие платежи и исполнение обязательств по реструктуризации. Кроме того, совет директоров «Россетей» все еще не принял принципиальных решений по финансовой поддержке дочерней компании «Россети Северный Кавказ».

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Руководство энергосбытовой компании предлагает генераторам два варианта. Первый подразумевает оплату электроэнергии из пропорции тарифов для конечного потребителя, а второй — пропорциональную оплату за вычетом средств, которые нужны для покрытия сбытовой и сетевой части деятельности, в том числе ремонтов и выплат зарплат сотрудникам.

Поставщики электроэнергии не согласны с обоими вариантами, так как получать они будут заметно меньше денег, чем следует из рыночной стоимости. В первом случае, по оценкам издания, доля составила бы 76 процентов, а во втором — 65 процентов.

Как подчеркнули в концерне «Росэнергоатом», на данный момент уровень расчетов сбытовых компаний на Северном Кавказе неизмеримо ниже, чем сборы с розничных потребителей. Более того, они ниже того уровня, что был до начала программы урегулирования задолженностей. Таким образом в последние месяцы ситуация только ухудшается.

По состоянию на 18 июня суммарная задолженность компаний, находящихся под управлением только «Россети Северный Кавказ», достигла 9,4 миллиарда рублей. Поставщики не исключают, что, несмотря на просьбу Минэнерго, обратятся в суды. Еще в апреле они предупреждали, что если проблема не разрешится в ближайшее время, что регион может буквально остаться без света, потому что сбытовые компании обанкротятся.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин признал, что программы развития Северного Кавказа за все эти годы не сработали. Несмотря на многочисленные реформы частные инвестиции в регион почти не идут, уровень безработицы в нем существенно превышает среднероссийские показатели, а зарплаты, соответственно, существенно ниже.