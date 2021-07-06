С россиян соберут почти полтриллиона рублей в пользу банков

С неплательщиков в России планируют взыскать почти полтриллиона рублей в пользу банков — это на треть больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает газета «Известия».

За пять месяцев 2021-го было возбуждено 3,7 миллиона дел о взыскании задолженности на общую сумму в 482 миллиарда рублей. Больше всего неплательщиков сейчас в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, а также в Свердловской и Челябинской областях.

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Как уточнил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, в настоящий момент проблемы с погашением задолженностей испытывают около шести миллионов человек. «В наибольшей зоне риска оказались граждане с действующими необеспеченными займами, а именно кредитами наличными, кредитками, POS-кредитами», — уточнил он. По мнению экспертов, на рост числа должников оказал влияние как введенный режим самоизоляции, так и сложная экономическая обстановка, из-за которой ухудшилось финансовое состояние заемщиков.

Ранее стало известно, что почти четверть россиян (24,7 процента) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита. Остальные 75 процентов граждан выбирают микрозайм по собственному желанию. Из них 28,4 процента заявили, что их привлекла возможность быстрого получения денег без посещения офиса кредитора. Еще 18,4 процента респондентов сказали, что взяли микрозайм по рекомендации близких.