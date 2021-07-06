Россияне стали чаще получать платежки с несуществующими долгами

Россияне стали чаще получать платежки с долгами, которые были погашены или вовсе не существовали. Такие случаи были зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах. Данная тенденция стала заметна во втором квартале 2021 года. Об этом рассказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов, пишут «Известия».

Как пояснил Сохранов, причины этого могут быть разными — «от попытки "на дурака" закрыть свои небалансы до банальных сбоев в системе». Что касается Москвы, то там эта тенденция возникла именно в 2021 году, рассказала генеральный директор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева. Она объяснила, что в пандемийном 2020-ом платежная дисциплина ухудшилась, и теперь управляющие компании и расчетные центры пытаются любыми способами восполнить потерянные доходы, в том числе поднимая старые долги, порой за прошлое десятилетие.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что начисление несуществующих долгов может произойти из-за сбоев в системе. Они советуют при получении документов об уже оплаченных долгах обращаться в управляющую компанию или расчетный центр и сообщить об ошибке.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года долги россиян за коммунальные услуги выросли на 20 процентов. Счета не оплатили 3,2 миллиона граждан, а в прошлом году за аналогичный период — 2,6 миллиона человек. Эксперты связывают увеличившийся показатель с пандемией коронавируса, а также с «недобросовестными» управляющими компаниями.