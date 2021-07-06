Риелтор дала советы по сдаче квартиры в аренду

Заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова дала советы по сдаче квартиры в аренду в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, прежде всего, необходимо верно оценить объект. Она отметила, что усредненная арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве на сегодняшний составляет 36,9 тысячи рублей в месяц, однако ориентироваться на общий показатель при оценке конкретного объекта опрометчиво.

Полякова посоветовала посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в порядке цен, но для грамотной оценки следует учесть детали.

Риелтор добавила, что важна также готовность арендодателя предоставить дисконт, который может достигать 5-10 процентов от первоначальной суммы. Многое будет зависеть и от правильной предарендной подготовки, при этом делать дорогостоящий ремонт не всегда выгодно.

Ранее риелтор Алексей Силантьев назвал единственный способ выгодно купить квартиру. По его словам, рынок недвижимости в России очень подвижный, решения о сделках принимаются быстро, из-за чего нужно рассмотреть как можно больше вариантов за меньшее время. Силантьев отметил, что для того, чтобы найти хорошее жилье за приемлемые деньги, необходимо отложить в сторону другие дела и сосредоточиться на подборе квартиры.