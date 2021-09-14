Мошенник оставил без жилья семь россиян

В Алтайском крае мошеннник убедил семь человек переоформить на него их квартиры

В Алтайском крае мошенник обманом оставил без жилья семерых человек. В отношении него завели уголовное дело, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

«Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Бийска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью три и частью четыре статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации [мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение]», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, житель Бийска в 2014-2020 годах возглавлял юридическое лицо, которое предоставляло микрозаймы для населения. Ему удавалось убедить обращавшихся к нему граждан, якобы с целью обеспечения взятых на себя обязательств, временно переоформлять на него квартиры и жилые дома. Потерпевшие были уверены, что вернув кредит к ним вернется назад их имущество. Однако этого так и не происходило.

«В результате семь граждан лишились жилья. Еще двое граждан под влиянием обмана подписали дополнительные кредитные договоры к основным обязательствам без фактического получения денег по ним и остались должны обвиняемому более двух миллионов рублей», — уточнили в прокуратуре.

На имущество бийчанина, его земельные участки и недвижимость (общей стоимостью около 21 миллиона рублей) наложили арест.

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