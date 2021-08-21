Юристы объяснили намерения мошенников при покупке доли в квартире

Покупка доли в квартире позволяет мошенникам оказывать давление на других жильцов, поэтому злоумышленники часто идут на такие сделки, пользуясь правовой неграмотностью продавца. Об этом рассказали РИА Новости юристы.

Аферисты поступают следующим образом: они находят жилплощадь с долевой собственностью, после чего приобретают ее часть без уведомления остальных владельцев, например, по договору дарения, объяснил юрист компании «Генезис» Владимир Колганов. После этого они пытаются заставить выкупить долю по завышенной цене или отдать свою за бесценок.

Материалы по теме «Рост цен не прекратится» В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

«Далее новые сособственники начинают оказывать всяческое давление на соседей, вселяются, громят квартиры, угрожают. У меня сейчас в производстве находится дело, где квартирные рейдеры, принуждая семью к продаже доли по заниженной цене, похитили трехлетнего ребенка», — рассказала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Она порекомендовала решать проблемы между владельцами или родственниками в случае раздела недвижимости самостоятельно, до того, как в ситуацию вмешаются мошенники.

Руководитель практики юридической фирмы Intellect Александр Латыев предупредил, что основной проблемой при долевой собственности является именно необходимость договориться с другими владельцами. По его словам, в этом случае у них есть большое количество способов навредить друг другу, от вселения нежелательных соседей до отказа совместно нести расходы на поддержание жилого помещения в порядке. По словам эксперта, «долевка» является подрывом самой идеи собственности.

Юрист назвал лучшим вариантом приобретение всех долей одним владельцем, при согласии каждого из собственников. Он порекомендовал не надеяться на разделение продажи каждой из долей отдельным договором и собрать всех продавцов единовременно, чтобы не попасть в ситуацию покупки по отдельности со всеми «прелестями» этой процедуры.

Ранее россиян предупредили о подготовке к запуску единой государственной системы арендной недвижимости. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что новым механизмом в стране планируется бороться с нелегальным наймом жилья. Создание платформы правительство планирует завершить к лету 2022 года.

