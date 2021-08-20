В России будут по-новому бороться с нелегальной арендой квартир

Правительство: россияне с лета 2022 года будут отчитываться о съемном жилье в госсистеме

Россиян предупредили о подготовке к запуску единой государственной системы арендной недвижимости. Новым механизмом в стране планируется бороться с нелегальным наймом жилья. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Создание платформы правительство планирует завершить к лету 2022 года. Арендодатели будут отчитываться о сдаче своей недвижимости для проживания сторонним лицам в специальной информационной системе. Правительство готовит всю необходимую законодательную базу для реализации инициативы по выводу арендного рынка из «серой зоны».

«Жилье, зарегистрированное на новой платформе, будет попадать в общую госсистему недвижимости в найме. Информацию об объектах смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Это востребованный механизм, так как части населения нужна недвижимость в собственность, а кому-то под съем. Наша глобальная задача — создать цивилизованный рынок арендного жилья», — сказал чиновник.

О подготовке законопроекта, направленного на повышение прозрачности рынка съемного жилья, было объявлено в начале 2021 года. Сам запуск единого агрегатора недвижимости обсуждали еще в 2020-м. По планам Минстроя, систему интегрируют с платформами ФНС, чтобы упростить и контролировать оплату налогов собственниками частных жилых объектов.