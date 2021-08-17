Россиян предостерегли от главных ошибок при сдаче жилья в аренду

Жителям России напомнили о ключевых правилах сдачи жилья в аренду и предостерегли от главных ошибок в документах, которые могут привести к судебным разбирательствам и незапланированным тратам денег. Советы для арендодателей опубликовало издание «Газета.Ru» со ссылкой на юристов, адвокатов и риелторов нескольких отечественных компаний.

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Эксперты рекомендуют заключать со съемщиком жилплощади договор, не только чтобы избежать штрафа за нелегальный доход от аренды недвижимости, но и застраховать себя от нескольrих рисков из-за недобросовестных квартирантов. В документе следует четче прописать условия найма помещения: срок действия договора, сумму ежемесячного платежа, способы оплаты (включая коммунальные услуги), размер депозита, возможность досрочного расторжения договора и порядок уведомления второй стороны в указанном случае, контактные данные.

«Это самый необходимый минимум содержания договора. Отдельно стоит прописывать состояние сдаваемой квартиры, перечень мебели и бытовой техники, возможно, даже с приложением фотографий. Это поможет в случае кражи или порчи имущества жильцами», — поделилась представитель адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова.

Юрист добавила, что не стоит принимать депозит в счет оплаты за квартиру. «Депозит — это ваш единственный аргумент в споре с жильцами. Не следует возвращать его до тех пор, пока все долги не будут погашены, а вы не убедитесь, что квартира в удовлетворительном состоянии», — подчеркнула Колесникова.

Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев отметил, что в договоре важно прописать ответственность нанимателя за возможный ущерб от происшествий: пожаров, коммунальных аварий, повреждения мебели, вещей в квартире и общедомового имущества. По коммунальным услугам Гальцев порекомендовал указывать в документе условие платы за электроэнергию и воду по счетчикам. При получении оплаты наличными арендодателю следует выдавать съемщику расписку с пометкой, по какому договору и за какой месяц получены деньги. Специалисты в жилищных вопросах подчеркнули, что временная регистрация арендаторов на жилплощади не дает им каких-либо прав на помещение.

В августе член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко российских арендодателей о неожиданном административном наказании. За сдачу жилья только лицам славянской внешности можно получить штраф до трех тысяч рублей по статье 5.62 («Дискриминация») КоАП РФ.