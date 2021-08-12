Сдающих квартиры россиян предупредили о неожиданном штрафе

Член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко в разговоре с URA.RU предупредила, что россияне, которые сдают свои квартиры, могут столкнуться с неожиданным административным штрафом.
По ее словам, это касается арендодателей, которые указывают в объявлениях пометку, что сдают квартиру только лицам славянской внешности. Они могут получить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей, так как подобные формулировки попадают под статью 5.62 («Дикриминация») КоАП РФ.
Юрист напомнила, что собственник имеет право заключать договор аренды исключительно на свое усмотрение и предпочтение. «Но формулировки в объявлениях и тем более использование агентствами таких формулировок, на мой взгляд, нуждаются в оценке в качестве дискриминационных с позиции административного права», — сказала она.
В то же время Бондаренко подчеркнула, что в России пока не было судебных практик о подобных правонарушениях. Юрист уточнила, что за подобное нарушение штраф может составить от 50 до 100 тысяч рублей.
Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев согласился с мнением Бондаренко, заявив, что несмотря на отсутствие прецедентов, арендодателям рекомендуется не использовать в объявлениях формулировки дискриминационного характера.
Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает проект нового закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации». Он направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы при этом не создавались препятствия для комфортного проживания остальных граждан.