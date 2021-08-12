Сдающих квартиры россиян предупредили о неожиданном штрафе

Член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко в разговоре с URA.RU предупредила, что россияне, которые сдают свои квартиры, могут столкнуться с неожиданным административным штрафом.

По ее словам, это касается арендодателей, которые указывают в объявлениях пометку, что сдают квартиру только лицам славянской внешности. Они могут получить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей, так как подобные формулировки попадают под статью 5.62 («Дикриминация») КоАП РФ.

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Юрист напомнила, что собственник имеет право заключать договор аренды исключительно на свое усмотрение и предпочтение. «Но формулировки в объявлениях и тем более использование агентствами таких формулировок, на мой взгляд, нуждаются в оценке в качестве дискриминационных с позиции административного права», — сказала она.

В то же время Бондаренко подчеркнула, что в России пока не было судебных практик о подобных правонарушениях. Юрист уточнила, что за подобное нарушение штраф может составить от 50 до 100 тысяч рублей.

Руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев согласился с мнением Бондаренко, заявив, что несмотря на отсутствие прецедентов, арендодателям рекомендуется не использовать в объявлениях формулировки дискриминационного характера.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает проект нового закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации». Он направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы при этом не создавались препятствия для комфортного проживания остальных граждан.