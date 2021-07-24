Россиянам рассказали о последствиях принятия нового закона о соседях

Госдума рассматривает проект нового закона «О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации». Он направлен на ограничение использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, чтобы при этом не создавались препятствия для комфортного проживания остальных граждан. О том, какие последствия ждут жильцов после принятия этого законопроекта, в интервью агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

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По его словам, сейчас арендаторы не несут никакой ответственности за нарушение прав соседей. При этом они, как правило, часто меняются и их практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку пострадавшая сторона не может назвать личность нарушителя.

Согласно новому законопроекту, собственник помещения будет обязан возместить пострадавшей стороне весь ущерб, причиненный арендаторами по принципу солидарной ответственности. Это позволит соседям, чьи права были нарушены, обращаться в суд с требованием о возмещении указанного ущерба как к лицу, непосредственно причинившему ущерб, так и к собственнику, допустившему это лицо в свое помещение.

При этом собственник в праве возложить обязательства по компенсации понесенных им расходов по возмещению ущерба соседям на арендаторов, допущенных им в помещение по договору — тогда взыскание будет, скорее всего, производиться в порядке регрессного требования.

Ранее сдающим квартиры россиянам пригрозили судом за визиты в жилье без спроса. Согласно Конституции России, арендодатель не имеет права самостоятельно проникать в жилое помещение без согласия жильца. Нарушителям грозит наказание — штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы (до года), либо арест на срок до трех месяцев.