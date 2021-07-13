Россиян предостерегли от продажи «детских» квартир

Сделки с недвижимостью от имени несовершеннолетних граждан заключают их родители или опекуны, но такие операции должны проводиться с согласия органов опеки и попечительства. В противном случае продажа жилья, например, может быть признана недействительной, рассказала «Российской газете» адвокат Софья Рубасская.

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Сложности могут возникнуть и в том случае, если дети прописаны в квартире, но не являются ее собственниками, предостерегла эксперт. В частности, изменение места прописки ребенка допускается только в случае переселения на новое место жительства. Выписать «в никуда» несовершеннолетнего нельзя, подчеркнула Рубасская.

Если ребенок достиг 14-летия, он обязан сам быть участником сделки по продаже «детской» недвижимости, указала адвокат. Но все равно придется получать от опеки согласие на сделку. Единственное исключение — когда проводится процедура эмансипации, то есть объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (такая возможность предусмотрена Гражданским кодексом РФ).

Достигшие 16-летнего возраста и прошедшие через эмансипацию вправе распоряжаться своей недвижимостью как взрослые, без участия органов опеки, отметила специалист. Она перечислила случаи, когда опека, скорее всего, откажется согласовать сделку по продаже жилья: если новая жилплощадь меньше имеющейся, если она значительно дешевле имеющейся, если новые бытовые условия хуже.

Ранее стало известно, что российские риелторы задумались об упрощении процесса продажи квартир, приобретенных с использованием маткапитала. Пока реализация таких квартир возможна только после погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. Из-за этого семьям порой сложно улучшать жилищные условия, например, поменять «однушку» на «двушку». Риелторы предлагают изменить правила — разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой.