В Москве передумали сдавать заплесневелую квартиру

Владелец квартиры, стены которой заплесневели от сырости, передумал ее сдавать. Из-за общественного резонанса в сети собственник решил привести жилье в порядок, сообщает «Подъем».

Материалы по теме Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

Изначально однокомнатную квартиру в столичном районе Тропарево-Никулино предложили арендовать за 35 тысяч рублей в месяц. На опубликованных фотографиях было видно, что на стенах и потолке образовалась плесень. По словам владельца, дефект появился из-за предыдущего квартиросъемщика — он открыл кран горячего водоснабжения и уехал в командировку. В итоге на пол почти за 23 дня вылилось 140 кубометров воды, а из-за пара начала появляться плесень.

Собственник отметил, что проблемной квартирой никто не заинтересовался. Он решил убрать объявление и сделать ремонт. «Мне огласка не нужна. Цена на самом деле бросовая. Я ж бесплатно не могу. Буду делать ремонт. Она-то шикарная была. Сдавал за 45 тысяч рублей. Но, если поднимать до дорогого уровня, не успею к сентябрю, а это сезон: студенты снимают», — пояснил владелец недвижимости.

Объявление об аренде квартиры площадью 35 квадратных метров появилось ранее на сайте сервиса по поиску недвижимости ЦИАН. Объект находится на восьмом этаже девятиэтажного дома на проспекте Вернадского, недалеко от станций метро «Юго-Западная» и «Тропарево». Автор объявления указал, что «в квартире можно жить».