В Испании выставили на продажу «самую страшную в мире квартиру»

В испанском Мадриде на продажу выставили самую страшную в мире квартиру, как прозвали ее пользователи соцсетей. За недвижимость в столь плачевном состоянии просят 105 тысяч евро (9,5 миллиона рублей). Об этом пишет Noticia.ru.

Квартира находится в районе Абрантес. В объявлении говорится, что она вмещает четыре спальни, полностью оборудованную ванную комнату, гостиную с террасой и кухню с подсобным помещением. Рядом с домом есть автобусная остановка и метро.

Однако интернет-пользователи посчитали, что интерьеры квартиры напоминают декорации к фильму ужасов. Судя по снимкам, недвижимости необходим капитальный ремонт. Помещения с обшарпанными стенами, все в грязи и копоти больше напоминают заброшенный бункер, а не жилье.

Ранее Испания вошла в список стран, где россияне чаще всего покупают зарубежную недвижимость. Возглавили рейтинг Португалия, Греция, Кипр и Мальта.

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