Москвичам предложили арендовать заплесневелую квартиру

Желающим снять жилье в Москве предложили в аренду однокомнатную квартиру, в которой все помещения усыпаны черными пятнами, похожими на плесень. Предложение появилось на сервисе по поиску недвижимости ЦИАН.

В объявлении сказано, что квартира площадью 35 квадратных метров расположена на восьмом этаже девятиэтажного дома 99К1 на проспекте Вернадского, недалеко от станций метро «Юго-Западная» и «Тропарево». На фотографиях видно, что стены и потолки в комнате и прихожей покрыты множеством темных пятен, происхождение которых арендодатель не пояснил. Пользователи в соцсетях, обсуждая жилье, предположили, что чернота в квартире на Вернадского не что иное, как плесень. Ежемесячная плата за съем для желающего заселиться составит 30 тысяч рублей.

«В квартире можно жить. Дешевле на юго-западе не найдете. Сдается семье или одному человеку. Скидок нет», — добавил автор объявления.

В начале года в объявлениях на продажу появилась «самая страшная квартира в мире». Недвижимость в испанском Мадриде шокировала интернет-пользователей своим плачевным состоянием из-за того, что стены и потолки комнат были покрыты копотью и грязью, а само жилье больше напоминало бункер.