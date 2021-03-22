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Россиянку с сыном-инвалидом переселили в жилье с плесенью

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Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Жительницу Санкт-Петербурга Ирину Тюменцеву и ее сына, который после аварии стал инвалидом первой группы, переселили из аварийного жилья в проблемную квартиру. Из-за дефектов в комнатах образовалась плесень. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Тюменцева рассказала, что объект на улице Еремеева считается специализированным жильем для инвалидов — там сделаны широкие дверные проемы, и оборудована просторная ванная комната для перемещений на коляске. После переезда россиянка узнала, что квартира была затоплена фекальными водами. Она зашпаклевала стены и потолки, однако проблема не решилась. На некоторых участках появились отложения. Жительница предполагает, что перекрытия покрылись грибком или отложениями растворимых солей.

Тюменцева также пожаловалась, что в квартире промерзают стены и полы, в щелях входной двери образуется сквозняк, а стяжка пола не прилегает к стенам. В итоге холодный воздух из подвала проникает в комнаты, из-за чего женщина вынуждена пользоваться обогревателем в летнее время. Зимой температура в квартире может опускаться до 16 градусов.

Переезд стал для женщины и ее сына шестым по счету. Жилье семье предоставили во временное пользование. Тюменцева пытается получить собственную недвижимость с 1982 года. На данный момент она не может позволить себе ремонт квартиры и планирует заставить застройщика устранить недостатки. Для этого женщина пыталась организовать экспертизу через местную администрацию, но не получила ответ.

В феврале 2021 года в министерстве строительства и ЖКХ заявили о планах создать единый федеральный реестр с информацией обо всех россиянах, нуждающихся в жилье. К этой категории граждан отнесли пострадавших во время техногенных аварий, людей, вынужденных переселиться из районов Крайнего Севера, ветеранов, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами. По данным ведомства, подобная система сможет позволить оптимально планировать бюджетные расходы для каждого льготника.

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