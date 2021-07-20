Юрист раскрыл способ заставить арендодателя установить кондиционер

Заслуженный юрист России Иван Соловьев раскрыл способ заставить арендодателя установить кондиционер. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

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Соловьев отметил, что в соответствии с ГОСТом «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» максимальная температура может достигать 20-28 градусов. Он также добавил, что, согласно нормам, закрепленными в СанПиН, оптимальная температура в жилых комнатах должна составлять 22-25 градусов, а допустимая — 20-28 градусов.

Если данное требование не выполняется, арендатор может потребовать от собственника обеспечить надлежащие условия в сдаваемом помещении, то есть установить кондиционер. При этом, если хозяева помещения отказываются сделать это, то арендатор, по словам юриста, вправе требовать снижения арендной платы на 50 процентов за период, в течение которого нарушались установленные нормы, или досрочно прекратить договор без каких-либо штрафных санкций.

Ранее россиянам рассказали, что максимальная температура воздуха в офисе, при которой можно работать, составляет 28 градусов. В противном случае сотрудники не допускаются к выполнению своих обязанностей. Директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова подчеркнула, что работодатель обязан обеспечить соответствующие условия труда сотрудникам.