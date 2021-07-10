Найден способ спастись от губительного действия кондиционеров

Китайский интернет-пользователь WeChat нашел способ спастись от кондиционеров, чьи губительные действия могут привести к целому ряду болезней. Об этом пишет «ИноСМИ».

По словам пользователя, так называемая «болезнь кондиционеров» — это не заболевание в прямом смысле этого слова, поэтому медицинских рекомендаций по его лечению не существует. Так называется дискомфорт, который вызван обдувом кондиционера, или возникший ввиду этого заболевания.

Для того, чтобы избежать этого недуга, рекомендуется не проводить слишком много времени в помещении, где работает кондиционер. Также необходимо ежедневно открывать окно и проветривать комнату. Пользователь сети рекомендует поддерживать оптимальную температуру в помещении. Разница температур внутри и снаружи не должна превышать пяти градусов. При этом температура комнате не должна быть ниже 26 градусов.

Тем, кто вынужден долгое время пребывать в помещении с работающим кондиционером, необходимо ежедневно проводить определенное время на свежем воздухе и пить больше воды. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы поток холодного воздуха не дул прямо на человека, особенно вспотевшего.

Курить в закрытых помещениях, где работает кондиционер, запрещается. Необходимо также регулярно очищать фильтр кондиционера и другие детали, в которых могут размножаться микроорганизмы.

Также пользователь рекомендует соблюдать осторожность, находясь в автомобиле с включенным кондиционером. Так, не следует спать в машине при работающем кондиционере. Из-за плохой вентиляции в салоне автомобиля, заснув с включенным кондиционером, можно заметить утечку угарного газа из двигателя в салон и отравиться.

Кроме того, сначала нужно открыть окна, а затем включить Если автомобиль длительное время стоял под палящим солнцем, лучше не садиться в него сразу, а сначала остудить салон. Однако не нужно немедленно включать кондиционер, чтобы избежать резкой смены температур.