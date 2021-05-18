Дом
 
Последние новости
Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета вице-премьера
Пойманная пьяной за рулем женщина избежала тюрьмы из-за «жестокого» бойфренда
Женщина с бородой рассказала о своем недуге и снискала восхищение в сети
Суд вынес приговор по новому делу «пьяного» мальчика
Данные о россиянах будут принудительно передавать властям
Во Франции захотели сотрудничать с Россией вопреки санкциям
Молдавия понадеялась стать членом Евросоюза за десять лет
Индия установила новый антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки
Российская фигуристка выложила фото «запрещенных» частей тела и была пристыжена
Новости партнеров

Врач предупредила россиян об опасности кондиционеров

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Использование кондиционера в помещении может спровоцировать развитие ряда заболеваний — ангины, аллергии, легионеллеза, а также привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания и глаз. Об опасности неправильной эксплуатации климатической техники РИА Новости рассказала врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Дарья Тихонова.

Через кондиционеры также возможно распространение заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, предупредила эксперт. Тихонова посоветовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день и не устанавливать температуру ниже 18 градусов, особенно если на улице по-настоящему жарко. Оптимальная температура в комнате — 21-23 градуса, уточнила она.

Эпидемиолог также рекомендовала россиянам приобретать бактерицидные облучатели, которые могут обеззараживать воздух. Кроме того, она посоветовала «по возможности применять максимально возможные режимы естественной вентиляции». Проветривание позволяет снизить риск распространения инфекций, подчеркнула специалист.

Ранее врач-терапевт и автор медицинских проектов Тина Петровская рассказала, что вода из-под крана может довести человека до критического состояния, а также до летального исхода. Она отметила, что из-за высокого содержания железа в воде у человека могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания, а употребление воды с большим количеством хлорсодержащих веществ может привести к нарушениям работы эндокринных органов и неврологическим заболеваниям.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач предупредила россиян об опасности популярного маринада для шашлыка
Россиянам рассказали о малоизвестных бесплатных медицинских услугах
Россиянам назвали опасные причины носовых кровотечений
Врач назвал опасные для здоровья синяки
Другие материалы рубрики
Дом00:0127 января

Только заберите

В Испании распродают дома со скидками более 70 процентов. Стоит ли их покупать?
20:4811 мая

Против российского мэра завели дело из-за строительства дороги

20:1311 мая

В Нью-Йорке предложили стать соседями номинантки на «Оскар»

19:2811 мая

В Петербурге на россиянку рухнул кусок лепнины

Дом00:0122 января

Как дома

Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
17:2011 мая

Гузеева назвала «лучший город земного шара»

15:5111 мая

Звезда Comedy Woman рассказала о желании купить дом у моря

14:4311 мая

Названы районы Москвы с завышенными ценами на жилье

Дом00:0319 января

Осколки Союза

Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе
13:0111 мая

Американская актриса переедет в дом с «ямой страсти»

12:1611 мая

Стоимость аренды жилья в Сочи пробила психологическую отметку

11:4611 мая

Россиянам отсоветовали покупать квартиры с перепланировкой

Россия
«Знание» проведет всероссийский просветительский марафон
«Он был неоднократно травмирован»
Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?
В Госдуму внесен законопроект о контроле оружия
«Это трансформация насилия»
Несмотря на теракты и войны, жестокости в мире стало меньше. Почему — объясняют ученые
В Петербурге зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом
В Подмосковье квадроцикл перевернулся и раздавил водителя
Все материалы
Мир
«В стране нет денег»
Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Новак назвал главную причину достройки «Северного потока-2»
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
«Роснефть» стала лидером ESG-рейтинга Bloomberg в нефтегазовой отрасли
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Альфа-Банк соберет лучших дизайнеров и исследователей на кэмпе в Сочи
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
В ЦБ увидели «пузыри» на рынке кредитования
Все материалы
Силовые структуры
Полицейский выстрелил в нападавшего на прохожих с ножом россиянина
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Фигурантам дела обвиняемого в организации убийств Фургала продлили срок ареста
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Бывший офицер ФСИН и его жена получили сроки за хищение миллионов у ведомства
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
Суд признал виновным убившего семью из-за компьютерных игр россиянина
Все материалы
Наука и техника
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор пригрозил санкциями YouTube и Facebook
Око за оком
 
Ивлееву поставили на спецучет в Москве
The Late Late Show with James Corden... LOS ANGELES - DECEMBER 12: The Late Late Show with James Corden airing Tuesday, December 11, 2018, with guests Ellen DeGeneres and Patrick Wilson«Меня это уничтожило»
Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
Роскомнадзор передумал блокировать Twitter
Остров девственников
Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
Российских блогеров в колготках и на каблуках избили на детской площадке
Все материалы
Ценности
Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Диетолог развеяла миф о вреде макарон при похудении
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Женщина очнулась и заплакала за мгновение до кремации
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Женщина нашла жуткий рисунок за кухонной тумбой и получила совет съехать из дома
Принц Гарри разозлил американцев
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Все материалы
Дилеры подняли цены на старую Lada Niva
Genesis G70 Shooting Brake и ещё семь классных универсалов
С кем будет соперничать пятидверка из Кореи
В России начались продажи Nissan Qashqai и X-Trail с полуавтопилотом
10 самых популярных кроссоверов в России
Hyundai Creta по-прежнему в лидерах, а Toyota RAV4 теряет позиции
В Финляндии начали сдавать напрокат старые «Жигули»
Утомленные солнцем: едем на советской классике по Крыму
На полуострове прошло историческое Куппер Авторалли «Нахимов»
Новый Toyota Land Cruiser впервые проехал на камеру
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы