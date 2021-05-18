Врач предупредила россиян об опасности кондиционеров

Использование кондиционера в помещении может спровоцировать развитие ряда заболеваний — ангины, аллергии, легионеллеза, а также привести к обострению хронических заболеваний органов дыхания и глаз. Об опасности неправильной эксплуатации климатической техники РИА Новости рассказала врач-эпидемиолог группы компаний «Инвитро» Дарья Тихонова.

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Через кондиционеры также возможно распространение заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, предупредила эксперт. Тихонова посоветовала не находиться в помещении с включенным кондиционером весь день и не устанавливать температуру ниже 18 градусов, особенно если на улице по-настоящему жарко. Оптимальная температура в комнате — 21-23 градуса, уточнила она.

Эпидемиолог также рекомендовала россиянам приобретать бактерицидные облучатели, которые могут обеззараживать воздух. Кроме того, она посоветовала «по возможности применять максимально возможные режимы естественной вентиляции». Проветривание позволяет снизить риск распространения инфекций, подчеркнула специалист.

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