Россиянам рассказали о малоизвестных бесплатных медицинских услугах

Юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко в беседе с агентством «Прайм» рассказала россиянам о малоизвестных бесплатных медицинских услугах. Она пояснила, что существуют медуслуги, за которые людям часто предлагают заплатить, в то время как они входят в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как указала Гриценко, в перечень бесплатных медицинских услуг входят: анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии, получение лекарственных препаратов в стационаре, физиопроцедуры, ЭКО, массаж, лечение депрессии, удаление зубов, определение гормонов щитовидной железы, а также расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах.

Специалист также напомнила, что, согласно требованиям Минздрава, неотложная помощь должна быть оказана пациенту не позднее двух часов с момента обращения, терапевт, педиатр или семейный врач должны принять больного не позднее, чем через сутки, а врачи-специалисты не позднее, чем через 14 дней.

Ранее врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров назвал опасные для здоровья синяки. Так, даже маленькие ушибы могут оказаться причиной образования больших синяков на фоне антикоагулянтной терапии. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается. Кроме того, синяки, которые состоят из мелких сосудистых образований, могут говорить о расстройстве свертывающей системы крови.