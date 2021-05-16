В Минздраве раскрыли число россиян с психическими расстройствами

Замглавы Минздрава Олег Салагай на XVII съезде психиатров России, раскрыл число жителей страны с психическими расстройствами. Об этом сообщает ТАСС.

«В РФ зарегистрировано около 5,6 миллиона человек, страдающих психическими расстройствами», — сказал замминистра. Он уточнил, что это люди, которым требуются медицинская помощь, а также медицинская и социальная реабилитация.

Олег Салагай со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, сообщил, что порядка десяти процентов болезней приходится на психиатрические, неврологические, наркологические расстройства. По его оценке, это «чрезвычайно много и нет оснований полагать, что это бремя будет в ближайшие годы сокращаться».

Ранее российский врач-психиатр, психотерапевт, клинический психолог Михаил Гордеев рассказал, что у офисных работников из нервных расстройств чаще всего развиваются депрессия и повышенная тревожность. По его словам, человек в депрессии малоконтактный, погружен в себя, часто говорит о чем-то печальном, может плакать без повода, быть гневливым и раздражительным. При тревожности он обычно дерганый, говорит о том, чего боится, его могут настигать панические атаки. Человек также может совершать неконтролируемые действия.