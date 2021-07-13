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Россиянам рассказали о позволяющей уйти с работы температуре

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Фото: Unsplash
Юрист назвала температуру, при которой россияне могут уйти из офиса

Максимальная температура воздуха в офисе, при которой можно работать, составляет 28 градусов. В противном случае сотрудники не допускаются к выполнению своих обязанностей. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщила директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства Валентина Митрофанова.

Эксперт подчеркнула, что работодатель обязан обеспечить соответствующие условия труда сотрудникам. Если же температура в помещении превышает допустимую норму, то у него есть два выхода: объявить простой с его последующей оплатой или перевести подчиненных в другое помещение с кондиционером или вентилятором, обеспечив комфортные условия труда. Также, с письменного согласия работников, их можно перевести на дистанционную работу.

Митрофанова отметила, что если данные требования законодательства не выполняются, работники могут пожаловаться в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор или даже в прокуратуру.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал условие для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, идея может быть реализована при увеличении инвестиций в технологии.

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