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Россиянам назвали условие для четырехдневки

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Фото: Pixabay

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал условие для перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. Его слова приводит ТАСС.

По словам Титова, сейчас переход на четырехдневку невозможен. Однако идея может быть реализована при увеличении инвестиций в технологии. «Давайте инвестировать в технологии, выходить на тот уровень производительности труда, который есть в ряде показательных стран», — сказал он, ответив, что для этого государству необходимо стимулировать эти инвестиции, давать кредиты, создать условия.

В качестве примера Титов привел Германию, где, по его словам, производительность труда намного выше, технологическое оснащение предприятий лучше. «У них один час работы приносит на 40-50 процентов больше добавленной стоимости, чем у нас», — сказал он.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю неактуален. Он считает, что последние изменения об удаленной занятости отвечают запросам общества и позволяют работодателю формировать гибкий график.

В 2020 году вопрос о корректировке трудового законодательства и введения короткой рабочей недели озвучил бывший президент и премьер-министр, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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