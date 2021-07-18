Врач предупредил россиян об опасности кондиционеров для иммунитета в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил россиян об опасности кондиционеров в жару. Он рассказал РИА Новости, что резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета.

По его словам, перепал температур является большой опасностью.

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«Например, если после жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой на улице и в помещении может вызвать стресс для организма, который приведет к снижению иммунитета. Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру», — сказал Тяжельников.

Врач призвал не выходить вспотевшим на улицу в ветреную погоду, а также стараться находиться в комфортной температуре — до 25 градусов. Эффективным способом охладиться специалист назвал душ, однако, он предупредил, что душ не должен быть холодным. «Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущений недомогания — как минимум дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры», — объяснил врач.

Ранее в июле врач-терапевт Лариса Алексеева назвала способы пережить жару без вреда для здоровья. Для этого необходимо обильно пить, отказаться от жирной и соленой пищи, а также чаще принимать холодный душ и устраивать влажную уборку. В жаркую погоду, особенно с 12 до 18 часов, медик посоветовала не выходить на улицу людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, и тем, кому не нужно на работу.