Непривитые россияне массово заинтересовались гостевыми домами в Сочи

Туристы стали чаще бронировать комнаты у «частников» в Сочи из-за коронавирусных ограничений

Российские туристы, отказывающиеся вакцинироваться, массово заинтересовались гостевыми домами и частными апартаментами в Сочи. Об этом сообщает портал Е1.

Из-за новых правил, запрещающих отелям и гостиницам принимать непривитых гостей, путешественники стали чаще бронировать комнаты в гостевых домах.

По словам местных жителей, спрос наблюдается в том числе на помещения с незаконченным ремонтом. «Мы хотели бунгало доделать зимой, но спрос оказался такой большой, и особенно он активизировался в 20-х числах июля, что мы за двое суток доделали бунгало и тут же заселили», — рассказала в интервью женщина.

В связи с высоким спросом аналитики зафиксировали рост цен на проживание у «частников». Такое размещение в среднем подорожало на 20 процентов.

«Мое объявление об аренде в Instagram провисело полторы минуты, и их уже сняли», — добавил местный житель Михаил, сдающий жилье в аренду.

Ранее в августе российская туристка отдохнула в Сочи и пожаловалась на «безысходность» из-за сильных ливней. Она отметила, что за всю поездку ей пришлось сменить шесть дождевиков, купить сменную пару кроссовок и «зависать» в торговых центрах. По словам девушки, во время непогоды на курорте «делать нечего».