Власти Сочи закрыли все пляжи из-за шторма

Власти Сочи закрыли все городские пляжи из-за сильного шторма. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня, 13 августа, Оперативный штаб по проведению курортного сезона в Сочи принял решение закрыть все городские пляжи из-за непогоды. Отмечается, что купание в настоящий момент опасно для жизни, шторм — четыре балла. На курорте дежурят спасатели, также на побережьях выставили информационные аншлаги.

Сообщалось, что ранее штормовое предупреждение в Сочи продлили до воскресенья, 15 августа. На территории курорта синоптики прогнозируют ливни с грозами и шквалистый ветер.

Ранее в июле купание двух туристок в Черном море в шторм попало на видео и встревожило россиян. На опубликованных кадрах видно, как две туристки в белых рубашках пытаются зайти в Черное море, несмотря на штормовое предупреждение. Одну из них сильная волна сбила с ног, после чего они вышли из воды и проследовали на берег.