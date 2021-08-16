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Россиянка отдохнула в Сочи и пожаловалась на «безысходность»

Российская туристка пожаловалась на скуку в Сочи из-за сильных ливней
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Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российская туристка, отдохнувшая с семьей в Сочи во время сильных ливней, пожаловалась на «безысходность» от скуки. Своими впечатлениями от отпуска девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, за всю поездку ей пришлось сменить шесть дождевиков и купить сменную пару кроссовок, потому что вещи не успевали высыхать. Чтобы как-то защитить обувь от промокания, автор брала на прогулку бахилы.

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Однако, как рассказала туристка, самым «обидным» был не сам дождь, а отсутствие развлечений. «Можно посетить дельфинарий, ну а остальное время, что делать? От безысходности последний день в отпуске мы провели в ТЦ. Потратили кучу денег на покупки, которые могли бы не совершать», — добавила она.

Также девушке не понравился пляж с крупной галькой, где, по ее мнению, комфортно можно отдохнуть только на лежаке. Тем не менее, она отметила чистое море и инфраструктуру, которой оборудована территория.

Вопреки непогоде, свой отпуск блогерша назвала удачным, упомянув «шикарную» природу и самый высокий уровень сервиса среди всех курортов Краснодарского края.

В заключение путешественница порекомендовала брать с собой деньги с запасом и «позитивный настрой».

Ранее, 13 августа, власти Сочи закрыли все городские пляжи из-за непогоды. Как заявили в Оперативном штабе по проведению курортного сезона, купание во время сильного шторма опасно для жизни. До 15 августа синоптики прогнозируют ливни с грозами и шквалистый ветер.

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