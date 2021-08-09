Оголившиеся россияне прошлись по улицам Сочи и возмутили местных жителей

Оголившиеся российские туристы прошлись по улице Сочи и возмутили местных жителей своим внешним видом. Ролик с произошедшим был опубликован в Instagram @sochi_live.

На кадрах, снятых из окна проезжающей по улице курортного города машины, видно, как четверо отдыхающих — две женщины и двое мужчин — стоят на пешеходном переходе в ожидании зеленого сигнала светофора. Россияне одеты в купальники и плавки, также они держат в руках полотенца и надувной матрас.

«Это ужасно. Это стремно. Колхоз, посмотри, просто вот колхозище», — комментирует ситуацию один из авторов видео.

Запись вызвала споры между пользователями сети. «Разве животным нужна одежда, они ее не носят!», «Вот за что отдыхающих называют бздыхами — за некультурность», «Какое-то уродство!», «Ни стыда ни совести у людей! Позор! Штрафовать их надо», «Бздыхи-голожопики», «Что за неуважение к жителям курортных городов. Полное бескультурье!» — возмутились одни юзеры.

При этом нашлись и те, кто встал на защиту туристов. «Ханжество — это тоже колхоз», «Людям, занятым собой и своим делом, вообще пофиг, как и кто в чем одет», «Всегда так ходили в курортных городах», «Колхоз колхозу говорит», «Пусть кайфуют, вам что этот вид?», «Делать больше нечего, как обсуждать других», — возразили комментаторы.