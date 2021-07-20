Раздражающая привычка туристов на пляже вызвала споры среди россиян

Раздражающая привычка туристов на пляже попала на видео и спровоцировала споры в сети среди россиян. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте информационного портала города Сочи @sochi24.tv.

На кадрах показано происходящее на одном из муниципальных пляжей Сочи — в условиях большого наплыва отдыхающих, некоторые туристы заранее заняли себе место у моря с помощью полотенец и ушли по своим делам, тем самым мешая разместиться на берегу другим людям в свое отсутствие. Поведение соотечественников вызвало волну возмущения у автора видеоролика.

«Это чистый людской эгоизм. Посмотрите сколько места — и это все занято», — сказала девушка.

В комментариях под публикацией мнения пользователей разделились. «Полотенчики помешали! Сама-то на шезлонге под гигантским зонтом отдыхает...», «Сами будто с покрывалом и телефоном купаетесь», «Легко возмущаться с лежака, который можешь оплатить!», «Это не эгоизм, это закон вокзала “попа встала, место потеряла”», — писали одни юзеры. «Пляжи для народа! Как и было раньше, это не собственность!», «Меня тоже это бесит! И смотрю, только к вечеру приходят!», «Это просто бескультурье людей», — посчитали другие подписчики страницы.

