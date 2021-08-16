Определена минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

В августе 2021-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 20 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру». По такой ставке сдается «двушка» с одной закрытой комнатой, расположенная в пешей доступности от станции метро «Селигерская», на улице Яхромской.

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Общая площадь объекта — 45 квадратных метров, габариты открытой комнаты — 15 метров, кухни — 10 метров. В квартире есть застекленный балкон. Выполнен ремонт, на кухне — гарнитур, в комнате современная мебель, в наличии полный набор бытовой техники.

Второе место в рейтинге дешевых съемных квартир досталось «однушке», также предлагаемой по ставке 20 тысяч рублей в месяц. 32-метровое жилище нашли на 11 этаже панельной 17-этажки на Лухмановской улице, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Лухмановская». Квартира с качественным ремонтом, меблирована, в наличии кухонный гарнитур и бытовая техника, лоджия застеклена. Жилплощадь сдается не дольше чем на три месяца.

Третья позиция — у «однушки» в Южном Бутово. 37-метровую квартиру в десяти минутах ходьбы от станции метро «Бунинская аллея» сдают за 24 тысячи рублей в месяц, определили риелторы.

Ранее сообщалось, что ставки на рынке аренды жилья Москвы вернулись к допандемийному уровню. Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна.