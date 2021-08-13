В Москве нашли рекордно дорогие съемные квартиры

Аналитики ЦИАН назвали десять адресов в Москве, где жилье сдается по максимальным ставкам

Максимальная ставка аренды квартиры в Москве — 7,4 миллиона рублей за месяц, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру». Столько просят за право проживания в элитном жилом комплексе Crystal House, расположенном в центре города, в одном из переулков около улицы Остоженки.

Аналитики ЦИАН нашли в столице десять адресов с предложениями съемного жилья по ставкам от двух миллионов рублей в месяц (без учета особняков и таунхаусов). Шесть из них территориально относятся к Хамовникам. В остальных районах дома с подобными лотами единичны.

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Рекордно дорогой для арендаторов оказалась квартира в Коробейниковом переулке, ее сдают за 7,4 миллиона в месяц. В 435-метровом жилище восемь комнат, пять санузлов, кухня, столовая и терраса. Указанного бюджета хватит, чтобы купить малогабаритную квартиру на юго-востоке города или в Новой Москве, отмечают эксперты.

Второе место рейтинга досталось трехуровневым апартаментам на Кутузовском проспекте, их сдают за 3,5 миллиона рублей в месяц. Третья позиция у лота на Пречистенке: 700-метровая квартира предлагается по ставке три миллиона рублей в месяц. В ней три камина, домашний спа-салон, из которого можно любоваться храмом Христа Спасителя и достопримечательностями столичного центра.

Ультрадорогие съемные квартиры и апартаменты также обнаружили в домах на Трубной улице, Саввинской набережной, на Охотном Ряду, Большой Никитской, улице Ефремова, в 1-м Неопалимовском и Несвижском переулках.

Ранее сообщалось, что ставки на рынке аренды жилья Москвы вернулись к допандемийному уровню. Таким образом, стоимость найма столичных квартир отыграла падение, произошедшее во время прошлогоднего локдауна.