Сдача квартир в аренду перестала приносить россиянам прибыль

Сокращение стоимости аренды жилья, наметившееся с началом пандемии коронавируса, в большинстве российских городов прекратилось. Некоторые арендодатели уже компенсировали себе финансовые потери, и сдавать недвижимость все еще выгоднее, чем держать деньги в банке, но полученный доход «съедается» инфляцией, свидетельствуют подсчеты «Ленты.ру», основанные на данных ЦИАН и Банка России.

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Средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду в крупных городах России (с населением от миллиона человек) опустился до 5,6 процента годовых, подсчитали аналитики ЦИАН. При этом средняя ставка по вкладу (сроком от года; данные ЦБ) — 5,46 процентного пункта (п.п.), то есть доходность аренды на 0,14 п.п. выше. Таким образом, сдавать квартиру выгоднее, чем нести деньги в банк.

Однако получаемые хозяевами жилья доходы не обгоняют текущие темпы инфляции, то есть фактически арендодатели с большим трудом «выходят в ноль» из-за обесценивания денег. В июне годовая инфляция составила 6,5 процента, ускорилось подорожание товаров и услуг. По базовому прогнозу Банка России, во второй половине 2021 года инфляция начнет постепенно замедляться, в том числе благодаря денежно-кредитной политике регулятора. Прогноз по году при этом составляет 5,7-6,2 процента — это все равно выше доходности от сдачи жилья в аренду.

Подробнее о том, что происходит со ставками аренды квартир в России, и прогнозы по рынку съемного жилья от ведущих экспертов рынка недвижимости — в материале «Ленты.ру».