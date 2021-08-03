В России предложили прикрыть посуточную аренду квартир

В России нужно постепенно отходить от практики сдачи внаем квартир посуточно, а в качестве альтернативы открывать больше гостиниц экономкласса или небольших гостевых домов, статус которых в ближайшее время может быть узаконен. Такое мнение высказала «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

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«Нужно находить баланс между развитием туризма и обеспечением прав граждан, — пояснила Хованская. — Проблем с посуточной арендой квартир больше, чем положительных моментов. Помимо бытовых неудобств, это создает нездоровую конкуренцию на рынке недвижимости».

С 2019 года закон запрещает использовать квартиры для оказания гостиничных услуг, напомнила парламентарий. Для организации хостела теперь квартиру нужно переводить из жилого помещения в нежилое и соблюдать некоторые требования — так, помещение должно иметь отдельный вход и пожарные системы.

По словам Хованской, закон был принят для обеспечения комфорта соседей в многоквартирных домах. «Когда в квартиру постоянно въезжают и выезжают новые люди, они используют общее имущество, лифты, часто не соблюдают чистоту, курят в подъезде, шумят», — подчеркнула депутат.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал юрист.