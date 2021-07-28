В России начали сдавать в аренду десятиметровые квартиры

Площадь самых маленьких съемных квартир в России — 10 квадратных метров. Ультракомпактные студии начали предлагать арендаторам в Казани, Томске, Иркутске и Красноярске, свидетельствуют материалы ЦИАН, предоставленные «Ленте.ру».

«Сверхмалые квартиры (до 15 квадратных метров) — очень редкий продукт на арендном рынке», — отмечают эксперты. — «В большинстве регионов он или вовсе отсутствует, или представлен в единичных экземплярах. Исключение составляют Томская область, Республика Татарстан, Красноярский и Алтайский края, где экспозиция подобного жилья насчитывает несколько десятков лотов».

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По данным ЦИАН, в Казани 10-метровую квартиру можно снять за 12 тысяч рублей в месяц. Она оснащена мини-кухней, стиральной машиной, телевизором и комплектом новой мебели. В Томске ставка аренды аналогичного объекта — 8 тысяч в месяц, в Иркутске — 7 тысяч, в Красноярске — 6 тысяч.

В Москве аренда суперкомпактной квартиры (площадью 11 квадратных метров) обойдется уже в 30 тысяч рублей в месяц. Лот расположен в новостройке на севере Москвы (район Западное Дегунино), неподалеку от станции метро «Селигерская». Объект укомплектован необходимой мебелью и бытовой техникой.

Жилье площадью 11-12 квадратных метров также сдается в Хабаровске, Уфе, Челябинске, Барнауле и Омске. Ставки аренды в этих городах — от 6 тысяч до 18 тысяч рублей в месяц, выяснили аналитики.

Ранее член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина заявила, что проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу. По словам эксперта, приобретая маленькое жилье — от 16 до 26 квадратных метров, россияне не очень хорошо учитывают свои потребности.