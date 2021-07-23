Россиян предупредили об опасности проживания в маленьких квартирах

Проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу, заявила РИА Новости член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

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По словам эксперта, приобретая маленькое жилье — от 16 до 26 квадратных метров, россияне не очень хорошо учитывают свои потребности, и через некоторое время такой семье приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты. Одиночкам подойдут квартиры общей площадью 35 квадратных метров, семейным парам стоит приобретать жилье общей площадью не менее 45 квадратных метров, подчеркнула Двоскина.

Она также предостерегла россиян от покупки жилья без окон. Нахождение в таком помещении опасно и угнетающе сказывается на психологическом состоянии человека, приводит к сниженному настроению и депрессии, предупредила психолог, отметив, что в настоящее время такие объекты — редкость.

«Можно постараться больше времени быть там, где есть естественное освещение, а в отделке такой комнаты использовать светлые, солнечные оттенки и радостные, оптимистичные темы, — посоветовала эксперт. — Также важно планирование различных функциональных зон, <...> хаос в доме может очень быстро привести к примерно такому же состоянию в головах».

Ранее экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Он назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.