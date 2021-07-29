Число покупателей-инвесторов на российском рынке жилья снизилось по сравнению с 2020 годом вдвое, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости. Россияне разочаровались в квартирах как в способе вложения средств из-за падения доходности этого инструмента инвестирования, поясняют эксперты.

До пандемии COVID-19 средняя доходность от инвестиций в квартиры составляла 10-12 процентов, в 2020-м она увеличилась до 25-30 процентов годовых, рассказал изданию руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев. В результате доля инвестиционных сделок с квартирами выросла более чем в два раза, до 18-20 процентов. Но теперь ценники увеличились, а прогнозируемый средний уровень доходности от инвестиций в недвижимость снизился до 5-7 процентов.

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Раньше вложения в недвижимость были более прибыльными, констатировал общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. При покупке жилья на начальном этапе строительства доходность составляла порядка 20 процентов годовых, если собственник продавал жилье после ввода дома в эксплуатацию. Доходной была и сдача квартиры в аренду, указал эксперт: «однушка» у метро в спальном районе стоила примерно 6 миллионов рублей, ежегодно она приносила 400-500 тысяч рублей.

Но из-за роста ключевой ставки Центробанка в последнее время увеличилась доходность по банковским депозитам и другим инвестиционным финансовым инструментам, пояснил Кулаков. Недвижимость же россияне перестали воспринимать как наиболее привлекательный вариант вложения средств.

При желании инвестировать в квадратные метры необходимо ждать охлаждения рынка, заявил «Российской газете» директор компании «Делойт» в СНГ Максим Налютин. Спрос на жилье со стороны инвесторов уже замедляется и продолжит уменьшаться, подтвердила гендиректор сервиса «Синица» Наталья Шаталина.

Ранее стало известно, что 61 процент россиян считают вложения в недвижимость самыми безопасными. 15 процентов граждан предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте. Третье место в списке самых надежных инструментов инвестирования заняли ценные бумаги, за них проголосовали 13 процентов участников соответствующего опроса.