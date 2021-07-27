Сочи предрекли исторический рекорд стоимости жилья

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи в конце нынешнего — начале следующего года достигнет отметки в 500 тысяч рублей, говорится в сообщении агентства «ОНИКС-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Исторический рекорд стоимости жилья может быть установлен, если квадратные метры продолжат дорожать. «Недвижимость в Сочи очень привлекательна для инвестиций, несмотря на существенный рост цен с начала 2021 года. Рост цен, хоть и не такой взрывной, сохранится в ближайшем будущем», — предрекают риелторы.

По их данным, за последние полгода-год инвесторы смогли заработать на перепродаже сочинских квартир от нескольких миллионов рублей (с одного объекта). «Если же брать инвестиции в недвижимость для аренды, то <…> можно окупить стоимость апартамента примерно за восемь лет», — указывают эксперты.

Предпосылок для прекращения роста стоимости недвижимости в Сочи нет, подчеркивают специалисты. При этом и на вторичном, и на первичном рынках в летний период традиционно появляются интересные предложения.

Ранее риелторы посоветовали покупателям, ищущим дешевое жилье в Сочи, ориентироваться на многоквартирные дома, построенные до 2000 года. Квартиры в старых домах почти на 80 процентов дешевле, чем так называемая «новая вторичка», пояснили они.