Раскрыт способ купить дешевое жилье в Сочи

Покупателям, ищущим дешевое жилье в Сочи, стоит ориентироваться на многоквартирные дома, построенные до 2000 года. Этот способ раскрыли риелторы агентства «ОНИКС-Недвижимость» (соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»). Квартиры в старых домах почти на 80 процентов дешевле, чем так называемая «новая вторичка».

По информации брокеров, в июле 2021-го на вторичном рынке недвижимости Сочи продается 311 однокомнатных квартир, которые были построены до 2000 года. Объем экспозиции аналогичных лотов в домах, возведенных после 2000 года, — 1,9 тысячи.

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Стоимость старой «вторички» в Сочи существенно ниже, чем «новой вторички», отмечают эксперты. Так, купить «однушку» в старом фонде можно на 65 процентов дешевле, чем аналогичный однокомнатный объект в доме, построенном после 2000 года. При этом разница в стоимости за «квадрат» составляет 30 процентов, а средняя площадь подобных объектов различается на 27 процентов.

«В целом средняя стоимость за объект в домах, построенных после 2000 года, выше на 79 процентов: 10,3 миллиона против 18,5 миллиона рублей. Разница в цене за "квадрат" менее значительна, но тоже в пользу "новой вторички": плюс 24 процента», — подсчитали специалисты.

Ранее аналитики заявили, что ожидать снижения цен на недвижимость в Сочи не стоит, максимум, на что можно рассчитывать, — это не такой взрывной их рост, какой наблюдался в конце 2020-го и начале 2021 года. Удорожанию жилья в городе-курорте способствуют многие факторы, указали специалисты: это недостаток участков под застройку, проблемы с выдачей разрешений на строительство, экономическая ситуация, пандемия и изменения в законодательстве.