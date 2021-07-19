Бывшая участница «Дома-2» стала жертвой недобросовестного застройщика

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Элина Камирен рискует потерять квартиру в Сочи. Женщина стала жертвой недобросовестного застройщика: дом, где расположены апартаменты, признали незаконно построенным, его собираются сносить. Об этом Камирен рассказала в своем Instagram-аккаунте.

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По словам женщины, жильцы должны освободить дом до 26 июля. При этом в квартирах прописаны в том числе дети, многие собственники купили свое жилье с помощью кредитов, некоторые — с привлечением военной ипотеки. Застройщика обязали демонтировать здание, после 26 июля за каждый день задержки работ ему будут начислять штраф в размере 10 тысяч рублей.

«Вот так — купили хорошие квартиры, все документы, все в порядке, и вдруг началась такая история, — посетовала Камирен. — Посмотрим, чем дело кончится. Буду держать вас в курсе».

По данным СМИ, квартира Камирен в Сочи стоит 17 миллионов рублей. Женщина прописана в жилом помещении, там же зарегистрирована ее дочь. Между тем застройщик объявил себя банкротом еще полтора года назад.

Камирен (настоящие имя и фамилия — Элина Карякина) — модель и бизнесвумен, родилась в Тюмени, пришла на телевизионный проект «Дом-2» в апреле 2011 года. В настоящее время занимается тренингами личностного роста, пишет книги и воспитывает дочь.